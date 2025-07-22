В Рязани «Новые люди» предложили отменить оплату в транспорте без кондиционеров

Региональное отделение партии «Новые люди» выступило с инициативой освободить пассажиров от оплаты проезда в автобусах и маршрутках, где не работает система кондиционирования.

По словам представителей партии, в условиях жары граждане не должны испытывать дискомфорт. Если сплит-система в салоне не работает, такой транспорт не должен выходить на рейс — либо проезд должен быть бесплатным.

«Общественный транспорт — это не душегубка. Если услуга не оказывается должным образом, пассажир не обязан платить», — подчеркнули в региональном отделении партии.

Представители «Новых людей» сообщили, что в ближайшее время от депутата партии будет направлено официальное обращение с предложением рассмотреть возможность временной отмены платы за проезд в транспортных средствах с неисправной системой вентиляции.

Жители Рязани регулярно сообщают о проблемах — по их словам, в некоторых автобусах сложно дышать, особенно в часы пик. Поступают жалобы на самочувствие пожилых пассажиров.

Реготделение партии планирует начать сбор подписей за запрет на выпуск на линию транспорта с неработающим кондиционером в жаркие дни. По мнению представителей партии, необходимо провести техническую ревизию и организовать срочный ремонт сплит-систем.