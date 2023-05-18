В Рязани нежилые помещения передадут в аренду организациям и спортклубу

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты одобрили передачу в аренду нежилых помещений общественной организации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области» в доме № 7 по улице Дзержинского, Рязанской региональной общественной организации российских немцев «Начало» в доме № 29а по улице Полетаева и спортивному клубу «Гранит» в доме № 5 по улице Белякова.

Кроме того, были рассмотрены условия приватизации ряда муниципальных нежилых помещений, сообщила пресс-служба Гордумы.