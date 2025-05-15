В Рязани нейрохирурги впервые пересадили нерв с голени на руку

Специалисты нейрохирургического отделения Больницы скорой медицинской помощи впервые в Рязани провели операцию по пересадке нерва с голени на руку.

Как рассказал главный внештатный нейрохирург министерства здравоохранения Рязанской области, врач высшей квалификационной категории, заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Сергей Бербенев, в больницу поступил молодой мужчина с тяжёлой травмой предплечья. У пациента было полностью повреждено лучевое нервное сплетение, сформировалась концевая неврома, рука утратила двигательные функции. Ситуация требовала срочного хирургического вмешательства.

«Во время операции, как мы и предполагали, был обнаружен большой диастаз — расстояние между концами повреждённого нерва. Сшить его напрямую было практически невозможно. Поэтому приняли решение о пересадке нерва», — рассказал Сергей Вячеславович.

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Для восстановления функции руки врачи взяли икроножный нерв с голени. Этот нерв отвечает только за чувствительность, и его удаление вызывает лишь незначительный сенсорный дефицит. С использованием операционного микроскопа, микрохирургической техники и современного оборудования нерв был успешно пересажен в область повреждённого лучевого нерва.

Операция длилась около четырёх с половиной часов.

По словам Сергея Бербенева, важным толчком к проведению такой сложной процедуры стал недавний выездной цикл школы фундаментальной нейрохирургии Академика Крылова, прошедший в Рязани с обучающим мастер-классом.

«В России подобные операции уже проводятся, но в Рязани мы пока не решались — таких пациентов направляли в федеральные центры. На этот раз попробовали сделать сами, и получилось вполне успешно. В будущем планируем внедрять подобные операции в клиническую практику», — отметил врач.