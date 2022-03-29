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Вторник, 29 марта, 2022

В Рязани неизвестные разбили стёкла на остановке общественного транспорта

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В Рязани неизвестные разбили стёкла на остановке общественного транспорта

Александр Ильин
Фото: Рязанский Формат

В Рязани неизвестные вандалы разбили стёкла на остановке общественного транспорта на улице Зубковой, сообщил очевидец в группе «Рязанский Формат» Вконтакте. 

«Не пора ли возвращать в Рязань старые, добрые железобетонные остановки? Последние стеклянные пали бесславной смертью под любопытством неких агрессивных сил», — написал рязанец. 

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По факту инцидента полиция проводит проверку.

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