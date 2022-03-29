В Рязани неизвестные разбили стёкла на остановке общественного транспорта

В Рязани неизвестные вандалы разбили стёкла на остановке общественного транспорта на улице Зубковой, сообщил очевидец в группе «Рязанский Формат» Вконтакте.
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По факту инцидента полиция проводит проверку.
В Рязани неизвестные вандалы разбили стёкла на остановке общественного транспорта на улице Зубковой, сообщил очевидец в группе «Рязанский Формат» Вконтакте.
По факту инцидента полиция проводит проверку.
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