Общество

В Рязани назвали Лучшего дознавателя МЧС России 2025 года

Алексей Самохин
Фото: t.me/GUmchs62

С 6 по 10 октября в Рязанской области прошел финал Всероссийского конкурса на звание «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 2025 года».

На протяжении всего конкурса участники соревновались по различным направлениям профессиональной деятельности.

Дознаватели работали на месте условного пожара с составлением протокола осмотра. Конкурсантам требовалось определить и зафиксировать наибольшие термические повреждения на объекте пожара, выдвинуть рабочие версии по причине его возникновения, выполнить иные необходимые доследственные мероприятия, подготовить протокол осмотра места пожара и фототаблицу.

Завершающими этапами конкурса было тестирование по теме «Дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях действующего законодательства» и анализ макета уголовного дела по факту пожара, основанного на реальных событиях в одном из регионов.

Победителем финального этапа стал представитель Главного управления МЧС России по Оренбургской области Асхат Колбулдинов.

Второе место занял представитель Главного управления МЧС России по Ивановской области Константин Голубев.

Третье место – дознаватель Главного управления МЧС России по республике Крым Евгений Панченко.

Последние новости

Гражданка Франции родила дочь в Рязанском перинатальном центре

Новорождённая Ева стала третьей дочкой в большой семье. Дома, во Франции, маму и дочь ждут папа и двое старших сестричек - Виктория и Карина.

Следователи начали проверку в рязанской школе после травмирования ученика

Ранее сообщалось, что ученику первого класса одноклассник ткнул в глаз карандашом. Мальчик после этого попал в больницу, ему сделали операцию. 

Избирательная комиссия Рязанской области продолжает серию встреч в рамках проекта «ГосСтарт.Политика

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 6 по 10 октября.

СМИ обратили внимание на упоминание рязанца Кочеткова в канале-иноагенте

Внесённый в реестр иноагентов telegram-канал «Говорит НеМосква»* в своих публикациях неоднократно цитировал зампредседателя рязанского ВООПИиК Игоря Кочеткова. На это обратил внимание портал РЗН.инфо. 

Минздрав рассказал, что сделали в 11-й больнице Рязани для льготников

Увеличили команду. С понедельника, 13 октября, в кабинете будет работать не 2, а 5 операторов. Это увеличит пропускную способность.

Депутат Иванов: молитва помогает сохранить нравственные ориентиры

Молитву можно назвать дыханием души. Как физически человек не может жить без воздуха, так и духовно — без обращения к Богу

Циклон «Барбара» надвигается на Рязань 

На центральные регионы России, в том числе и Рязань, надвигается циклон «Барбара». Фото со спутника опубликовал «Роскосмос». 

В Минобороны РФ рассказали о массированном ударе по Украине

По данным Минобороны, для атаки использовались ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. 

Второй общегородской субботник пройдёт в Рязани 11 октября

В плане работ: уборка мусора и листвы, спил аварийных деревьев, расчистка местности.

Т2 готовится запустить собственную карту

Техническая реализация карты Т2 закончится в 2026 году, тогда все абоненты оператора смогут оплачивать услуги и сервисы с помощью нового удобного продукта.

В Рязанской области изъято более 5,4 тонны опасной продукции

Предприниматели не смогли представить документы, обеспечивающие прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. 

Рязанцев предупредили о фейковых сообщениях от имени зампредов правительства 

По данным региональной опергруппы, злоумышленники создают чаты в мессенджерах, куда добавляют рязанцев и от имени руководителя/знакомого/родственника дают указания.

В Рязани ученик школы ткнул однокласснику в глаз карандашом 

Пострадавший школьник госпитализирован в больницу имени Семашко, мальчику сделали операцию на глазу. Медики пока не дают однозначных прогнозов. 

Грузовик с контрабандой задержали в Рязанской области

В нём найдено более 20 тонн продукции, а также промышленного оборудования на которые отсутствовала таможенная декларация. 

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками в Рязанской области

Помощь медиков потребовалась пассажирам автобуса в возрасте 20, 31 и 50 лет. 