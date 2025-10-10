В Рязани назвали Лучшего дознавателя МЧС России 2025 года

С 6 по 10 октября в Рязанской области прошел финал Всероссийского конкурса на звание «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 2025 года».

На протяжении всего конкурса участники соревновались по различным направлениям профессиональной деятельности.

Дознаватели работали на месте условного пожара с составлением протокола осмотра. Конкурсантам требовалось определить и зафиксировать наибольшие термические повреждения на объекте пожара, выдвинуть рабочие версии по причине его возникновения, выполнить иные необходимые доследственные мероприятия, подготовить протокол осмотра места пожара и фототаблицу.

Завершающими этапами конкурса было тестирование по теме «Дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях действующего законодательства» и анализ макета уголовного дела по факту пожара, основанного на реальных событиях в одном из регионов.

Победителем финального этапа стал представитель Главного управления МЧС России по Оренбургской области Асхат Колбулдинов.

Второе место занял представитель Главного управления МЧС России по Ивановской области Константин Голубев.

Третье место – дознаватель Главного управления МЧС России по республике Крым Евгений Панченко.