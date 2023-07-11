В Рязани назначили нового директора лицея №4

Им стала Ирина Ивановна Масалова, бывший заместитель директора по учебной работе.

О назначении сообщает сайт мэрии. На протяжении 27 лет учебным заведением руководила Надежда Ивановна Ширенина – Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель Российской Федерации.

С 11 июля лицей возглавляет Ирина Ивановна Масалова – бывшая выпускница лицея, кандидат педагогических наук. Она окончила Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина по специальности «учитель информатики, вычислительной техники и английского языка». В лицее №4 Ирина Масалова работает уже 21 год. За трудовую деятельность награждена Почетными грамотами управления образования администрации Рязани, министерства образования Рязанской области, Министерства просвещения РФ, Благодарностью Губернатора Рязанской области.