Вторник, 27 июня, 2023
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В Рязани нашли решение проблемы с парковкой

Татьяна Проводина

В Рязани строят дома с подземными паркингами. О решении проблем с парковкой рассказали в пресс-службе «Северной Компании».

Как пояснили в пресс-службе застройщика, ритм современной городской жизни требует, чтобы машина всегда была под рукой, поэтому популярные в прошлом гаражные кооперативы уходят в прошлое.

«Количество личных автомобилей растет, а закрепить за собой место для парковки на дворовых стоянках невозможно. Место для комфортной парковки поближе к подъезду приходится искать. Сейчас единственное решение проблемы — это собственное парковочное место в подземном или надземном охраняемом паркинге». — говорится в пресс-релизе.

Современный паркинг — это сложная система, значительно упрощающая жизнь автовладельца. В паркинг можно попасть не выходя из дома, спустившись на лифте с любого этажа, оборудовано место для хранения шин, помещение паркинга круглосуточно охраняется, установлены системы видеонаблюдения и пожаротушения. Доступ чужих машин исключен, машины собственников идентифицируются по госномерам. В подземном паркинге поддерживается стабильная температура, прогревать двигатель зимой или откапывать машину после снегопада уже не придется. Для безопасности движения внутри паркинга устанавливаются сферические зеркала и колесоотбойники. Подземный паркинг экономит дворовую территорию, освобождается большая площадь для детских или спортивных площадок, озеленения.

Отдельный паркинг — это непременный атрибут дома бизнес-класса. «Северная Компания» строит паркинги: в ЖК «Мартовский» рядом с площадью Попова, в жилом доме «Вега» на Татарской предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, в ЖК «Академик» строится четырехэтажный надземный паркинг.

Для элитных жилых комплексов, расположенных в центре города, наличие подземного паркинга это единственно возможное решение проблемы со стоянкой автомобилей. В строящемся в стиле русского классицизма «Доме на Вознесенской», спроектирована трёхуровневая подземная парковка, с интеллектуальной системой навигации и несколькими въездами и выездами. Собственники квартир с подземным паркингом в «Клубном доме Левицких» получат ключи до конца 2023 года. Подземный паркинг разместится на улице Есенина в доме «Татлин».

«Число личных автомобилей у жителей Рязани растет ежегодно, и вопрос приобретения собственного парковочного места будет становиться все более актуальным. «Северная Компания» предоставляет скидка при покупке парковочного места и квартиры», — говорится в пресс-релизе застройщика.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Телефон 707-000.

В Рязани нашли решение проблемы с парковкой
В Рязани нашли решение проблемы с парковкой

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