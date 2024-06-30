Воскресенье, 30 июня, 2024

В Рязани нашли пропавшего 29-летнего мужчину

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/lizaalert_rzn

В Рязани завершились поиски 29-летнего гражданина республики Узбекистан Тоштимура Сафарова. Об этом появилась информация в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Мужчину нашли живым.

Мужчина пропал 23 июня и деревни Оськино Клепиковского района. Его искали шесть дней. Подробности поиска рассказывает «КП-Рязань»

После исчезновения мужчину искали недалеко от деревни, но потом очевидцы сообщили, что видели его на территории Малаховского сельского поселения, в 40 километрах от Оськино. Поиски переместились туда. На помощь пришли волонтеры ПСО «Мещера».

Утром 29 июня пропавшего Тоштимура видели около деревни Амлешовские Выселки. Через час поисковикам сообщили, что мужчину на обочине дороги увидел проезжающий мимо полицейский. Предполагают, что Тоштимур решил вернуться туда, откуда ушел. Идти ему предстояло еще километров 30 километров.

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