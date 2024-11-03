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В Рязани наркоманы совершили разбойное нападение на квартиру и избили жильца

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Валерия Мединская

В Рязани двое наркоманов ворвались в чужую квартиру, выломав входную дверь, и избили хозяина. О происшествии мужчина заявил в полицию. Подробности инцидента приводит пресс-служба Управления МВД по региону.

Заявитель — 42-летний местный житель. Он рассказали, что нападавшие — его знакомые. Он смог назвать их имена и описать внешность. Мужчины, по словам пострадавшего, забрали его телефон. Оказалось, что они ранее судимы за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемых в разбойном нападении удалось быстро задержать. У одного из них полицейские обнаружили похищенный телефон. По предварительной информации, рязанцы пристрастились к употреблению наркотиков. Не имея средств на их покупку, решили напасть на знакомого и забрать его деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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