В Рязани напротив загса столкнулись две легковушки

Два легковых автомобиля столкнулись напротив Рязанского загса. ДТП произошло днём 24 июля примерно в 12 часов.

Как сообщили редакции 7info очевидцы, ДТП случилось на Московском шоссе по направлению в центр города.

Подробности уточняются.