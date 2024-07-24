Среда, 24 июля, 2024

В Рязани напротив загса столкнулись две легковушки

Автор: 7info7

Опубликовано

Два легковых автомобиля столкнулись напротив Рязанского загса. ДТП произошло днём 24 июля примерно в 12 часов.

Как сообщили редакции 7info очевидцы, ДТП случилось на Московском шоссе по направлению в центр города.

Подробности уточняются.

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