В Рязани напротив загса столкнулись две легковушки

Два легковых автомобиля столкнулись напротив Рязанского загса. ДТП произошло днём 24 июля примерно в 12 часов.
Как сообщили редакции 7info очевидцы, ДТП случилось на Московском шоссе по направлению в центр города.
Подробности уточняются.
Два легковых автомобиля столкнулись напротив Рязанского загса. ДТП произошло днём 24 июля примерно в 12 часов.
Как сообщили редакции 7info очевидцы, ДТП случилось на Московском шоссе по направлению в центр города.
Подробности уточняются.
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