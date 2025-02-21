В Рязани намерены серьёзно бороться с вандалами

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. На встрече обсудили результаты работы в рамках реализации Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, а также задачи на перспективу с учетом новой редакции документа, утвержденной Президентом России.

Малков отметил, что противодействие экстремизму остается приоритетным направлением. «Продолжаем системную работу. Налажено тесное взаимодействие с диаспорами, общественными организациями, выстроена работа с молодежью. Много сделано для профилактики экстремистских проявлений и пресечения преступлений в этой сфере. В целом в регионе обстановка стабильная. Надо и дальше все процессы тщательно контролировать и оперативно реагировать на ситуации», — заявил губернатор.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности в период майских праздников. Малков подчеркнул, что в этом году многие мероприятия посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому их проведение требует повышенного внимания.

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Также по инициативе губернатора в повестку включили вопрос о противодействии вандализму. Малков отметил, что, в регионе ведётся активное благоустройство населенных пунктов, а вандалы часто портят объекты. «Считаю, что это вызов обществу, и на этот вызов надо достойно отвечать. Нужно усилить меры противодействия вандализму на благоустроенных территориях», — заявил он.

На заседании также обсудили проблемы легализации трудовых отношений в пунктах выдачи заказов и службах доставки. Проверки прокуратуры выявили нарушения, включая отсутствие трудовых договоров, несоблюдение сроков выплаты зарплат и недостатки в охране труда. Губернатор подчеркнул важность строгого соблюдения законодательства и усиления контроля в этой сфере.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы предупреждения нарушений при реализации нацпроектов, укрепления законности в сфере миграционных отношений и предотвращения правонарушений со стороны иностранцев и лиц без гражданства.

Малков призвал все заинтересованные ведомства работать оперативно и слаженно, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе.