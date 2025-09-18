Четверг, 18 сентября, 2025
14.5 C
Рязань
Армия и СВО

В Рязани начнут ухаживать за могилой кубинца, погибшего во время СВО

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Рязани после обращения неравнодушной местной жительницы решили вопрос с «брошенной» могилой кубинского парня, погибшего во время специальной военной операции. 

Рязанка написала в комментариях в телеграм-канале губернатора Павла Малкова, что на Преображенском кладбище есть могила кубинца, за которой никто не ухаживает. Она просила разобраться с вопросом сотрудников военкомата, представителей Фонда «Защитники Отечества». В итоге получила ответ, что администрация кладбища может убрать территорию могилы, но не облагородить её, а военкомат этим не занимается. 

После комментария в телеграм-канале вопрос решился. Вот, что ответили представители Рязанского филиала Фонда «Защитники Отечества»: 

«Как только получили ваше обращение, сразу связались с администрацией Преображенского кладбища. Договорились, что сотрудники поставят могильную оградку и будут ухаживать за захоронением. С уважением, Филиал Фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области».

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Интересное

«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.

Последние новости

Интересное

19 сентября — день, когда земля отдыхает. Почему нельзя браться за дела в Михайлов день?

19 сентября по старому стилю — Михайлов день. В народном календаре — день архангела Михаила, одного из главных небесных воинов. Считается, что в этот день он взвешивает человеческие души, разделяет добро и зло, защищает от тёмных сил.
Интересное

Предсказания старца Зосимы сбываются, он говорил о колотне и бесновании…  

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк) отметил, что Господь наделил Зосиму даром духовного видения — «видения того, что мы сегодня переживаем». Церковь почитает его как человека большого духовного опыта.
Экология, природа, животные

Рязанцев приглашают убраться на берегу Оки вместе с актрисой Юлией Михалковой

21 сентября в Рязани пройдёт экофестиваль «Вода России» — программа и регистрация
Транспорт и дороги

Дополнительные автобусы пустят из Рязани до Константиново 4 октября

Напомним, в этот день в Константинове пройдут мероприятия по случаю 130-летия со дня рождения Сергея Есенина. 
Происшествия

Подпольное казино обнаружили в Рязани, на организатора завели дело 

Незаконную деятельность выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. Изъяли 18 единиц игрового оборудования.
Новости России

Депутат предложил отключать интернет на выходных — Свинцов ответил: «ему 76, он может»

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил временно отключать интернет в России — на неделю или по выходным.
Кино и ТВ

Никита и Дарья Нагорные примут участие в третьем сезоне шоу «Титаны» на ТНТ 

Никита уже участвовал в первом сезоне, но не стал победителем. В этот раз он выступает вместе с женой. Дарья не знала о его участии — узнала, только оказавшись на арене.
Новости России

Новый символ замечен на технике ВС РФ в зоне СВО

Украинские источники связывают появление колонн с переброской сил на Запорожское направление — для усиления наступления. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.