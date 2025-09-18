В Рязани начнут ухаживать за могилой кубинца, погибшего во время СВО

В Рязани после обращения неравнодушной местной жительницы решили вопрос с «брошенной» могилой кубинского парня, погибшего во время специальной военной операции.

Рязанка написала в комментариях в телеграм-канале губернатора Павла Малкова, что на Преображенском кладбище есть могила кубинца, за которой никто не ухаживает. Она просила разобраться с вопросом сотрудников военкомата, представителей Фонда «Защитники Отечества». В итоге получила ответ, что администрация кладбища может убрать территорию могилы, но не облагородить её, а военкомат этим не занимается.

После комментария в телеграм-канале вопрос решился. Вот, что ответили представители Рязанского филиала Фонда «Защитники Отечества»:

«Как только получили ваше обращение, сразу связались с администрацией Преображенского кладбища. Договорились, что сотрудники поставят могильную оградку и будут ухаживать за захоронением. С уважением, Филиал Фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области».