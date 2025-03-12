В Рязани начнёт работу выставка «Традиции выбора: история и современность»

В четверг, 13 марта, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике стартует экспозиция «Традиции выбора: история и современность», посвящённая 30-летию избирательной системы региона. Организатором мероприятия выступает Избирательная комиссия Рязанской области.

Посетителям представится возможность окунуться в атмосферу ключевых этапов развития избирательного процесса в Рязанской области за последние три десятилетия. Выставка продемонстрирует процесс формирования современной избирательной системы, а также представит уникальные экспонаты: исторические документы, редкие фотографии и агитационные материалы прошлых лет.

Помимо традиционной музейной части на выставке будет организована работа интерактивной площадки «Избирательный участок», где посетители смогут познакомиться с процессом проведения выборов и попробовать себя в роли избирателя. Это отличная возможность для молодёжи глубже понять принципы демократии и осознать значение собственного голоса.

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Выставка «Традиции выбора: история и современность» будет проходить в РИАМЗ до 21 марта, затем экспозиция будет представлена на базе Центральной библиотечной системы в различных районах города.

Посещение доступно по предварительной записи, для это достаточно позвонить по номеру 21-76-26.

Возрастное ограничение: 6+