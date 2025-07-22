В Рязани начинают ремонтировать улицу Луковскую

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с представителями областной Думы, профильных управлений администрации города, подрядной организации и жителями микрорайона оценила ход ремонта дороги по улице Луковской.

На участке дороги площадью 3014 кв. м. от улицы Молодежной до улицы Новикова-Прибоя проведены подготовительные работы. В соответствии с контрактом укладка асфальтобетонного покрытия должна завершиться в сентябре, но подрядчик заверил, что работы будут выполнены досрочно. Благоустройство проводится в рамках новой муниципальной программы «Окраины». В этом году запланировано отремонтировать 11 участков дорог частного сектора. Выбор объектов осуществлялся с участием комитетов территориального общественного самоуправления и депутатов, с учетом оценки состояния дорожного покрытия профильными специалистами.

– Программа «Окраины» разработана депутатами и администрацией города при поддержке Губернатора Павла Малкова и рассчитана до 2030 года. Благодаря ее реализации мы обеспечим системный подход к решению вопросов благоустройства и создания комфортной городской среды в отдаленных микрорайонах города, – отметила Татьяна Панфилова. – Качество и сроки проведения ремонта дороги будут контролироваться депутатами и активистами на всех этапах.

На депутатском контроле находятся 150 объектов, за ремонтом которых можно наблюдать в режиме реального времени на интерактивной карте.