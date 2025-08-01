В Рязани начинается приёмка образовательных и спортивных учреждений к новому учебному году

В администрации Рязани состоялось оперативное совещание, на котором обсудили вопросы социальной сферы. В частности речь зашла о подготовке образовательных и спортивных учреждений к новому учебному году.

В сфере капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры продолжается активная деятельность. Реализуются проекты местных инициатив, продолжается ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Единство». Ведутся работы в спортивном комплексе «Локомотив» и спортивной школе «Золотые купола».

Продолжается капитальный ремонт детских музыкальных школ №1, детских художественных школ №№1 и 8, детских школ искусств №№1, 5 и 9. Кроме того, Рязань принимает участие в федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» На этой неделе началась процедура приёмки детских садов и учреждений спортивной инфраструктуры к новому учебному году.

Различные мероприятия проводятся в сфере культуры. Состоялось совещание на тему «Туристические маршруты к 930-летию Рязани», было проведено закрытие Чемпионата Воздушно-космических сил Российской Федерации, а также мероприятия в рамках празднования Дня Военно-морского флота. Проект «Лето в городе» продолжает свою реализацию.