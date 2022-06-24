В Рязани начинается приём заявлений на компенсацию за детские путёвки

С 27 июня начинается прием документов на выплату компенсации заявителям за самостоятельно приобретенные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия Рязанской области, для детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до пятнадцати лет включительно, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории города Рязани, согласно поданным ранее заявлениям (в период с 1 декабря 2021 года по 29 апреля 2022 года). Об этом информирует управление образования и молодежной политики администрации города.

Документы принимаются до 31 октября 2022 года (включительно).

Подробная информация размещена на сайте управления образования и молодежной политики администрации Рязани — «Выплата компенсации стоимости путевок».