21.3 C
Рязань
Пятница, 24 июня, 2022

В Рязани начинается приём заявлений на компенсацию за детские путёвки

spot_img
7info

В Рязани начинается приём заявлений на компенсацию за детские путёвки

С 27 июня начинается прием документов на выплату компенсации заявителям за самостоятельно приобретенные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия Рязанской области, для детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до пятнадцати лет включительно, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории города Рязани, согласно поданным ранее заявлениям (в период с 1 декабря 2021 года по 29 апреля 2022 года). Об этом информирует управление образования и молодежной политики администрации города.

Документы принимаются до 31 октября 2022 года (включительно).

Подробная информация размещена на сайте управления образования и молодежной политики администрации Рязани — «Выплата компенсации стоимости путевок».

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7