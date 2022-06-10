В Рязани начинается «Культурное лето»

Министерство культуры Рязанской области информирует о том, что состоялась пресс-конференция, посвященная проекту «Культурное лето – 2022». Встречу провел глава ведомства Виталий Попов.

В пресс-конференции приняли участие исполнительный директор АНО «Агентство развития туризма» Оксана Кутукова и директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина.

Министр культуры Рязанской области Виталий Попов отметил, что снятие противоэпидемических ограничений позволило составить масштабную программу мероприятий проекта «Культурное лето – 2022».

– В нашу афишу возвращаются те проекты, по которым за два года мы уже успели соскучиться, – отметил он.

«Культурное лето – 2022» поделено на четыре направления: выставочное, фестивальное, музыкально-театральное и книжное. В рамках первого в музеях, галереях, домах культуры области уже демонстрируются различные экспозиции. Театры и филармония будут работать до конца июня, затем уйдут на каникулы и откроют двери уже в августе. Библиотеки региона проведут в течение всего лета около 3 десятков мероприятий различного масштаба и направленности.

Самое масштабное направление, как отметили в министерстве культуры – фестивальное. 10 июня в Рязанской области стартуют «Кремлевские вечера», запланированы праздники в парках и общественных пространствах Рязани и муниципальных образованиях. В их числе – фестиваль малины в селе Новосёлки Рыбновского района 16 июля, XXV Всероссийский фестиваль народного творчества, посвящённый композитору А. П. Аверкину 1-2 июля и др. Крупнейшим событием станет традиционно V Международный форум древних городов 24-27 августа, который пройдет под девизом «Нарядный мир».

С афишей всех мероприятий «Культурного лета – 2022» можно ознакомиться по ссылке.