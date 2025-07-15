В Рязани начался конкурс «Лучший комитет (совет) ТОС»

С 15 июля в Рязани стартовал городской смотр-конкурс «Лучший комитет (совет) ТОС». Конкурс призван выявить и наградить лучшие примеры активного участия жителей в развитии общественного самоуправления и благоустройстве города.

В рамках конкурса представлены следующие номинации: «Лучший общественный проект по месту жительства», «Лучшая общественная инициатива», «Лучший двор», «Лучший подъезд», «За личный вклад в развитие общественного самоуправления города Рязани».

Участвовать могут комитеты (советы) ТОС, советы многоквартирных домов (МКД), а также активные жители города, внесшие вклад в развитие общественного самоуправления.

Принять участие и подать заявку на участие, а также конкурсные материалы, необходимо до 12 августа в управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани по адресу: ул. Каширина, д. 1, 3 этаж, каб. 7 (Ресурсный центр «ДОМ ТОС»).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (4912) 29-48-16.