В Рязани начался IX турнир по хоккею «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Город воинской доблести Рязань принял IX корпоративный хоккейный турнир ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», посвященный 78-й годовщине Великой Победы.
Торжественную церемонию открыл заместитель генерального директора Александр Егорычев, который отметил, что в этом турнире не будет проигравших и поздравил «Рязаньэнерго» с 44-летием. Также команды и болельщиков поприветствовал Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. Почетным гостем мероприятия стал заслуженный тренер СССР и России, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы Александр Якушев.
На ледовой арене в Рязани сборные 11 филиалов и команда профсоюзной организации «Россети Центр» будут в течение двух дней бороться за главный приз – Кубок турнира. В общей сложности на лед выйдут порядка 200 человек. Новичком в турнире стала команда хозяев льда – филиала «Рязаньэнерго».
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