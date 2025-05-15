В Рязани проходит выездное заседание Российского Союза строителей

В первый день строительного форума, на который собрались более 100 гостей из разных городов России, обсуждали общероссийскую программу комплексного развития территорий (КРТ). По мнению участников заседания, современная городская среда должна среда быть максимально ориентирована на человека и его потребности. Программа КРТ позволяет не только создавать жилые дома с инфраструктурой в шаговой доступности, но также расселять людей из аварийного фонда и вовлекать в экономику неиспользуемые территории (например, заброшенные земли или предприятия).

На заседании выступили Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, директор Департамента КРТ Минстроя России Мария Синичич, директор Фонда развития территорий по вопросам КРТ Наиль Сайфуллин, министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов, представители банка ДОМ.РФ, а также других профильных ведомств.

О ситуации с реализацией КРТ в Рязани рассказали первый замглавы администрации города Дмитрий Лощинин и управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич. Последний подчеркнул, что создание необходимой современной инфраструктуры в непосредственной близости от жилых домов обходится застройщикам достаточно дорого. И для развития КРТ необходима поддержка федерального центра.

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Тем не менее компания «Зелёный сад» уже работает в рамках программы комплексного развития территорий. Примеры тому — жилые комплексы «Еврокласс» и «Окская стрелка».

Отвечая на вопросы журналистов, первый вице-президент Российского Союза строителей Владимир Дедюхин подчеркнул, что особенно важно слышать регионы с их проблемами и успехами, учитывать их мнение. А также в перспективном планировании ориентироваться на запрос населения, которое сейчас всё больше внимания обращает на малоэтажное строительство. Иметь свой дом хотели бы до 70% россиян.

Министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов в свою очередь назвал программу КРТ флагманом развития строительной отрасли и напомнил, что в апреле 2025 году региональным правительством была подписана программа развития посёлка Шлаковый. Оператором проекта выступит Фонд развития территорий, а застройщик пока не определён

Во второй половине дня мероприятие продолжилось на территории жилого комплекса «Еврокласс», который возводит строительная компания «Зелёный сад». Участники заседания осмотрели дворы сданных корпусов, оценили элементы благоустройства стилобата, а также инновационные решения девелопера: от «умных» фонарей и скамеек с USB-портом до лифтов, которыми можно управлять с помощью колонки «Алиса».

После этого состоялся осмотр выставки изделий рязанских производителей, который работают в строительной сфере.

Второй день заседания пойдёт в Рязанском строительном колледже и будет посвящён проблеме кадрового дефицита в отрасли.