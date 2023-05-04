В Рязани началось благоустройство Малого шоссе

В Рязани начали благоустраивать участок Малого шоссе от пешеходного перехода со стороны вокзала Рязань-1 до перекрёстка у ТЦ «Виктория Плаза». Работы идут по нацпроекту «Жильё и городская среда». Это пространство победило в рейтинговом голосовании по Железнодорожному району в 2022 году.

Ход работ проверила на месте мэр города Елена Сорокина.

На участке проложены коммуникации для подключения освещения и видеонаблюдения, а воздушные линии перенесены под землю. Подрядчик готовит основание под бетон, на текущей неделе планируется заливка.

Первая часть территории со стороны вокзала должна быть в плитке до конца месяца, затем приступят к следующему участку. Проект предусматривает озеленение и установку малых архитектурных форм. Места под зелёные островки уже выделены.

Градоначальник в ходе беседы с подрядчиком отметила, что нужно наращивать темпы работ. Елена Сорокина также обратила внимание, что необходимо свести к минимуму неудобства для жителей с учётом оживлённого пешеходного движения в районе вокзала. Кроме того, мэр поручила спилить аварийные деревья на прилегающей территории.