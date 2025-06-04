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Общество

В Рязани начались работы по благоустройству площади Победы

Анастасия Мериакри

В Рязани начались работы по благоустройству площади Победы. Об этом сообщает администрация города.

В планах капитальный ремонт основания памятника, косметический ремонт стелы и скульптурной группы. Подрядчик должен ликвидировать разрушения гранитной плитки и установить дополнительное освещение. ⠀

Работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который включён в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Завершить строительство должны к 15 августу 2025 года.

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