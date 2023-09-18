В Рязани начали вешать адресные указатели, сделанные по новому дизайн-коду

На здании Главархитектуры Рязанской области появился адресный указатель, сделанный по дизайн-коду города Рязани. Об этом сообщает страница ведомства ВКонтакте.
Это штампованная эмалированная табличка выпуклой формы с названием улицы и номером дома. Здание не встроено в уличный фронт, поэтому нет стрелочек с указанием номеров соседних строений. Для узкого простенка предусмотрено размещение номера дома над названием улицы в повёрнутом на 45 градусов квадрате.
Подробнее изучить дизайн-код и скачать документ можно на сайте проекта.