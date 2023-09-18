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В Рязани начали вешать адресные указатели, сделанные по новому дизайн-коду

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На здании Главархитектуры Рязанской области появился адресный указатель, сделанный по дизайн-коду города Рязани. Об этом сообщает страница ведомства ВКонтакте.

Это штампованная эмалированная табличка выпуклой формы с названием улицы и номером дома. Здание не встроено в уличный фронт, поэтому нет стрелочек с указанием номеров соседних строений. Для узкого простенка предусмотрено размещение номера дома над названием улицы в повёрнутом на 45 градусов квадрате.

— Перед изготовлением адресных табличек изготовили несколько образцов, на которых протестировали восприятие с различного расстояния и при различном освещении. Дизайн-код предусматривает два варианта цветового решения: бордовая табличка с белой надписью шрифтом IBM Plex Serif для исторического центра города и светло-серая табличка с чёрной надписью шрифтом Open Sans SemiBold для других районов, — сообщает Главархитектура.

Подробнее изучить дизайн-код и скачать документ можно на сайте проекта.

В Рязани начали вешать адресные указатели, сделанные по новому дизайн-коду

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