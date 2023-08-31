В Рязани начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

В Рязани началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Спортивный объект появится у школы № 58 на улице Интернациональной в Канищеве. Планируется построить футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольные, волейбольные площадки. Стадион оборудуют трибуной на 100 мест.

Рядом с полем появятся уличные тренажёры, площадка для воркаута. Рабочие благоустроят прилегающую территорию.

Стоимость объекта — 57 миллионов рублей, ввести в строй должны до конца года.