Четверг, 31 августа, 2023
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В Рязани начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

7info

В Рязани началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Спортивный объект появится у школы № 58 на улице Интернациональной в Канищеве. Планируется построить футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольные, волейбольные площадки. Стадион оборудуют трибуной на 100 мест.

Рядом с полем появятся уличные тренажёры, площадка для воркаута. Рабочие благоустроят прилегающую территорию.

Стоимость объекта — 57 миллионов рублей, ввести в строй должны до конца года.

В Рязани начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа
В Рязани начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

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