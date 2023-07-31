В Рязани начали собирать книги для библиотек Херсонской области

Рязанская областная детская библиотека начала собирать книги на русском языке для библиотек Херсонской области.

С 1 по 31 августа жители Рязани, организации могут оказать помощь в сборе книг, не только детских, но и для взрослых.

На старте акции к ней присоединяются представители литературного сообщества России и Рязани, в Херсон поедут переданные современными писателями авторские сборники, издания из личных коллекций. Каждый желающий точно так же может поддержать кампанию благотворительного сбора.

В первую очередь, востребованы книги по истории России, произведения школьной программы для детей, художественные произведения классиков русской/советской литературы и современных авторов, сказки, былины, а также справочные или научно-популярные издания для самых разных возрастов.

Непременное условие — книги должны быть новыми (или в отличном состоянии).

Также в рамках акции идет сбор канцтоваров и материалов для творчества, необходимых для современных библиотечных мероприятий.

Подарки для юных и взрослых читателей из Херсона принимаются до 31 августа по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63 (Рязанская областная детская библиотека).

Телефон для справок: 8 (4912) 28-99-26.