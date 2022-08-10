В Рязани начали ремонтировать дорогу на улице Семчинской

Дорогу на улице Семчинской в Рязани начали ремонтировать, сообщает пресс-служба мэрии Рязани.

Дорогу здесь будут ремонтировать по двухлетнему контракту, подрядчику предстоит обновить более 1,3 км дорожного полотна. На 2022 год запланированы работы по фрезерованию дороги, укладке нижнего слоя покрытия, замены бортового камня. Также в планах – реконструкция разворотного круга.

Сейчас рабочие приступили к демонтажу бортового камня. Проводятся На сегодняшний день выполняются работы по демонтажу бортового камня и проводятся инженерно-геодезические изыскания.