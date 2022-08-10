7info7

В Рязани начали ремонтировать дорогу на улице Семчинской

Фото пресс-службы администрации Рязани

Дорогу на улице Семчинской в Рязани начали ремонтировать, сообщает пресс-служба мэрии Рязани.

Дорогу здесь будут ремонтировать по двухлетнему контракту, подрядчику предстоит обновить более 1,3 км дорожного полотна. На 2022 год запланированы работы по фрезерованию дороги, укладке нижнего слоя покрытия, замены бортового камня. Также в планах – реконструкция разворотного круга.

Сейчас рабочие приступили к демонтажу бортового камня. Проводятся На сегодняшний день выполняются работы по демонтажу бортового камня и проводятся инженерно-геодезические изыскания.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7