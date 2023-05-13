Суббота, 13 мая, 2023
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В Рязани начали ремонт здания для расширения технопарка в бывшем училище связи

7info

На портале Госстройнадзора Рязанской области появилось извещение о начале работ по реконструкции 3-этажного здания бывшего продвещсклада на улице Каширина, 1 в Рязани. Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

К концу октября подрядчик планирует полностью завершить весь объем работ. Таким образом будет расширена площадь действующего на территории бывшего училища связи технопарка — Рязанского инновационного научно-технологического центра.

В обновлённом корпусе на площади 2800 кв м разместятся новые резиденты — малый и средний бизнес, работающий в направлениях информационных технологий и радиоэлектоники.

Для них создадут все необходимые условия, будет действовать льготная арендная ставка, благодаря чему у предпринимателей появится больше возможности инвестировать в развитие собственных проектов и производственной базы.

Резидентов будут отбирать на основе конкурса. Корпорация развития Рязанской области, курирующая этот проект, обнародует критерии отбора в ближайшее время.

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