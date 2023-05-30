В Рязани начали принимать заявки музыкантов для участия в проекте «Музыка Почтовой»

Жители Пителинского района Рязанской области продолжают борьбу за главу местной администрации Андрея Гаврилова. На этот раз они записали ролик, в котором показано, как должен выглядеть лучший руководитель. В видео рассказывается о Гаврилове. Решение не продлевать контракт с главой администрации приняли депутаты районной Думы. Правовую оценку действиям народных избранников в ближайшее время даст прокуратура.