В Рязани начали принимать заявки музыкантов для участия в проекте «Музыка Почтовой»

В Рязани начался приём заявок на участие в городском проекте «Музыка Почтовой», сообщила пресс-служба городской администрации.
К участию приглашаются музыканты Рязани, желающие выступить на главной пешеходной улице города с 10 июня по 17 сентября еженедельно по пятницам и субботам с 18.00 до 22.00.
Для участия в проекте необходимо осуществить 3 шага:
- В срок с 30 мая по 1 июня включительно необходимо прислать заявки по форме, указанной в ссылке для рассмотрения на общественном совете при управлении культуры администрации города Рязани.
- По итогам рассмотрения заявок общественным советом до 5 июня Вам будет направлена информация о включении коллектива или исполнителя в программу проекта или об отказе в участии в нем.
- С 6 по 8 июня с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 уполномоченному лицу коллектива или исполнителя необходимо лично в управлении культуры администрации города Рязани (ул. Вознесенская, д. 51а, кабинет № 5) выбрать дату, время, площадку и заполнить график выступлений на весь период проекта.
Телефоны для справок: 25-50-13, 27-08-28.