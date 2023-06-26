В Рязани начали принимать документы на выплату компенсации за оплату детского отдыха

С 26 июня стартовал приём документов на выплату компенсации заявителям за самостоятельно приобретённые путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления. Об этом сообщает администрация Рязани.

Речь идёт о компенсациях за оплату отдыха детей от 6,6 до 15 лет включительно, которые учатся в образовательных организациях в городе Рязани, согласно поданным ранее заявлениям в период с 9 января 2023 года.

Документы будут принимать до 31 октября 2023 года включительно.

Подробные сведения можно получить на сайте управления управления образования и молодёжной политики, вкладка «Выплата компенсации стоимости путёвок».