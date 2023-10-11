В Рязани начали комплексное обновление троллейбусной контактной сети

В Рязани стартовали работы по комплексному обновлению контактной троллейбусной сети, сообщила пресс-служба городской администрации.

Рабочие заменят кабели, опоры, арматуру в центре города — на улицах Соборной, Ленина, Первомайском проспекте.

11 октября начали красить металлические опоры на улице Соборной. Всего в городе предстоит покрасить 306 опор.

Со следующей недели начнётся замена провода на улицах Маяковского, Дзержинского, Циолковского, площади Театральной. Обновят порядка 2590 метров.

Из бюджета Рязанской области на ремонт троллейбусной сети выделено 70 млн рублей. Центр города выбран не случайно — на этих улицах износ контактной сети большой.

Работы планируется завершить до конца года. Проводится они будут преимущественно ночью, чтобы не мешать движению.