В Рязани начали демонтировать вывеску ювелирного магазина на площади Победы

Ювелирный магазин на площади Победы приступил к демонтажу вывески, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Работы по замене проведут в рамках внедрения в городе туркода. На эти цели Рязань получила федеральный грант Ростуризма. Одно из требований — приведение центра города к единому стилю, в том числе замена вывесок.

Администрация города Рязани провела с предпринимателями разъяснительную работу. Бизнесменам предложили типы вывесок, которые могут быть использованы, их размеры, правила размещения и порядок замены.

Многие рязанские предприниматели уже начали работу по замене вывесок, не соответствующих требованиям туркода. Для бизнесменов предусмотрены компенсации: 90% от стоимости вывески, но не более 100 тыс. рублей.

Информацию по порядку оформления и получения компенсации предприниматели могут уточнить по телефону управления культуры администрации города Рязани: (4912) 27-00-57.