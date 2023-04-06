В Рязани начали благоустраивать территорию Черезовских прудов в Дашково-Песочне

Подрядчик приступил к работам по благоустройству территории Черезовских прудов в Дашково-Песочне. Об этом сообщила в телеграм-канале глава администрации города Елена Сорокина.

Мэр напомнила, что территория победила в рейтинговом голосовании по Октябрьскому району, с помощью которого рязанцы выбирали пространства для благоустройства. Подобные работы там не проводились ни разу.

Проект планирует устройство дорожно-тропиночной сети — здесь появится тротуар, мощенный плиткой, асфальтовая велодорожка, будет смонтировано 55 опор освещения и видеонаблюдение. Аукцион по выбору подрядчика позволил сэкономить, эти деньги потратят на озеленение, укрепление берега специальной сеткой и установку малых архитектурных форм.

Сейчас рабочие пилят деревья и кусты. Сорокина пригласила рязанцев на субботник, чтобы помочь убрать оставшийся с зимы мусор.