В пятницу, 14 июня, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани начала работу школа «Вежливый самокат».
В обучении приняли участие более 50 человек. Представитель сервиса по аренде электросамокатов «Whoosh» Анна Нюральская рассказала о правилах движения на самокатах, включая арендованные.
А сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области ознакомили присутствующих с имеющимися штрафами за нарушение правил ПДД.
Занятие стало еще более запоминающимся благодаря практике. Сервис Whoosh предоставил четыре электросамоката. Многие ребята впервые попробовали прокатиться и остались довольны такой возможностью.
Проект реализуется совместно с администрацией города Рязани и Госавтоинспекцией Рязанской области.
Образовательный курс будет состоять из теоретической и практической частей. Слушателям школы расскажут:
— о правилах дорожного движения,
— о действующих ограничениях на передвижение и размещение самокатов,
— об имеющихся административных штрафах за нарушения при использовании самокатов,
— о штрафах за нарушения пользовательского соглашения с прокатчиками самокатов,
— о технических особенностях прокатных самокатов.
Занятия будут проходить в Штабе раз в две недели, возрастное ограничение 18+.
Записаться на занятие можно по телефонам: 8(4912)28-43-13, 8(4912)28-43-23.