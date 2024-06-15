Суббота, 15 июня, 2024

В Рязани начала работу школа «Вежливый самокат»

Автор: 7info

Опубликовано

В пятницу, 14 июня, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани начала работу школа «Вежливый самокат».

— Жизнь стремительно развивается. Еще пару лет назад мы удивлялись обилию электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности на улицах города. Сейчас это привычная действительность. Чтобы наша действительность была безопасной и вошла в привычный порядок вещей, необходимо обеспечить знания правил дорожного движения пользователям электросамокатов, — отметил руководитель управления экономического развития мэрии Максим Степанов.

В обучении приняли участие более 50 человек. Представитель сервиса по аренде электросамокатов «Whoosh» Анна Нюральская рассказала о правилах движения на самокатах, включая арендованные.

А сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области ознакомили присутствующих с имеющимися штрафами за нарушение правил ПДД.

Занятие стало еще более запоминающимся благодаря практике. Сервис Whoosh предоставил четыре электросамоката. Многие ребята впервые попробовали прокатиться и остались довольны такой возможностью.

В Рязани начала работу школа «Вежливый самокат»
В Рязани начала работу школа «Вежливый самокат»
В Рязани начала работу школа «Вежливый самокат»
В Рязани начала работу школа «Вежливый самокат»

Проект реализуется совместно с администрацией города Рязани и Госавтоинспекцией Рязанской области.

Образовательный курс будет состоять из теоретической и практической частей. Слушателям школы расскажут:

— о правилах дорожного движения,

— о действующих ограничениях на передвижение и размещение самокатов,

— об имеющихся административных штрафах за нарушения при использовании самокатов,

— о штрафах за нарушения пользовательского соглашения с прокатчиками самокатов,

— о технических особенностях прокатных самокатов.

Занятия будут проходить в Штабе раз в две недели, возрастное ограничение 18+.

Записаться на занятие можно по телефонам: 8(4912)28-43-13, 8(4912)28-43-23.

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