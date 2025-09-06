В Рязани проходит конференция «Исторический город»

5 сентября в Рязани открылась конференция «Исторический город: оплот традиционных ценностей как основа развития территорий и местного самоуправления». В работе двухдневной конференции принимают участие представители законодательных и исполнительных органов власти, а также местного самоуправления из 50 регионов страны, эксперты Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), члены научного сообщества, депутаты Рязанской городской Думы. География участников обширная – республика Крым, Хабаровск, Элиста, Луганск и т.д.

Конференция организована в рамках Всероссийского проекта «Муниципальный диалог», который ВАРМСУ реализует при поддержке Администрации Президента РФ в целях выстраивания эффективного взаимодействия органов власти, развития муниципального сообщества через обмен передовыми практиками по улучшению качества жизни населения.

Собравшихся приветствовали первый заместитель Председателя Рязанской области Денис Боков и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Также в работе конференции принял участие глава администрации города Виталий Артемов.

– Наш город – очень разный: древний и в то же время юный, сочетающий в себе уют старинных улочек с урбанистическими пейзажами новых микрорайонов. И сегодня Рязань с радушием принимает вас – людей, чья энергия и идеи помогут сохранить и приумножить уникальное наследие исторических городов России, – сказала Татьяна Панфилова.

Денис Боков отметил большое значение Рязанского региона в историческом развитии страны, подчеркнув, что некоторым населенным пунктам области присвоены статусы различного уровня. В частности, г. Касимов входит в федеральный перечень исторических поселений, имеющих особое значение для культуры России, в региональном перечне исторических поселений – г. Рязань и с. Ижевское Спасского района. «Это дает не только множество возможностей, но накладывает огромную ответственность по сохранению и развитию культурного наследия, являясь одним из приоритетов в работе органов власти в регионе», – отметил он.

Денис Боков выразил слова благодарности ВАРМСУ за плодотворное сотрудничество и вовлеченность в решение вопросов муниципалитетов, а также руководству Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области»: «Это та организация, которая регулярно организует мероприятия, объединяет глав, способствуя повышению уровня их профессиональных компетенций и в целом развитию системы управления округами и районами».

В рамках лекционной программы участники обсудили территориальный брендинг, инструменты повышения туристической привлекательности городов, а также развитие комфортной городской среды. Состоялась презентация успешных муниципальных практик по поддержке инициатив граждан.