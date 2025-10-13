Участник СВО Панов консультирует сослуживцев в рязанском военно-социальном центре Минобороны

На базе рязанского отделения фонда «Защитники Отечества» продолжает работу Военно-социальный центр (ВСЦ) Министерства обороны. Его ключевая задача — всесторонняя поддержка военнослужащих, проходящих службу по контракту и призыву.

Сотрудники центра предоставляют консультации и практическую помощь по широкому кругу вопросов. В их компетенцию входят проблемы с денежным довольствием, правовое сопровождение, получение положенных социальных выплат, улучшение жилищных условий, организация медицинского и санаторно-курортного лечения, а также вопросы, связанные с прохождением самой службы. Важно, что правом на обращение в ВСЦ обладают и члены семей военнослужащих.

В команде центра работает выпускник первой волны программы «ГЕРОИ62» Константин Панов. Став сотрудником ВСЦ, он продолжает свою миссию по поддержке сослуживцев, используя полученный опыт.

Центр расположен в Рязани по адресу ул. Дзержинского, 7. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.