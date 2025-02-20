В Рязани начал работу первый шоурум инвестиционного потенциала. Торжественное открытие 20 февраля посетили более 200 участников. Организатором выступила Корпорация развития Рязанской области.

Продукцию на стендах в «Точке кипения» презентовали около 40 участников. Формат шоурума дает возможность участникам наладить деловые отношения между производителями и потенциальными партнерами, продемонстрировать экспортную продукцию. Шоурум будет работать на постоянной основе, на площадке регулярно будет обновляться и пополняться контент.

«Диалог с бизнесом – единственное, что важно в рамках этой встречи. Регион готов участвовать в решении проблем и лоббировании интересов рязанского бизнеса даже на федеральном уровне. Рязанская область поможет точечно сопровождать каждый проект», – сказал заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

Артем Никитин отметил, что большой интерес к развитию в области проявляют и зарубежные инвесторы. Для региона это возможность масштабного развития:

«В ближайшие три-четыре года мы запустим инвестиционные проекты, которые потребуют порядка 15 000 новых рабочих мест в регионе. Этому помогает, в том числе, проект Корпорации развития „Кадры для инвесторов“ и системная работа всего региона по привлечению специалистов», – сказал Никитин. Реклама

На площадке обсудили развитие туризма. В 2024 году Рязанскую область посетили более 1,5 миллионов человек – это почти в два раза больше, чем в 2023 году. Ранее на туристических услугах в прошлом году регион заработал почти 5 миллиардов рублей, это на 17% больше, чем годом ранее.

Глава регионального комитета инвестиций и туризма Дмитрий Нефедов осветил меры господдержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказал о региональных мерах поддержки, в том числе налоговых льготах.