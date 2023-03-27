В Рязани набирают волонтёров для проведения Всероссийского голосования за объекты благоустройства

27 марта в администрации Рязани провели совещание по вопросам набора волонтёров для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Совещание провела мэр Елена Сорокина.

Перед добровольцами стоит важная задача – им необходимо рассказать о возможностях участия в голосовании. Именно голоса рязанцев решат, какие территории будут благоустроены в 2024 году. Также волонтёрам предстоит ознакомить людей с проектами благоустройства прошлых лет и доступно разъяснить, какими способами можно будет проголосовать за понравившийся объект.

Присоединиться к команде волонтёров может любой желающий старше 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на платформе dobro.ru и пройти обучение. Регистрация добровольцев завершается 1 апреля.

У рязанцев также будет возможность проголосовать самостоятельно. Голосование стартует 15 апреля.

Каждый рязанец сможет проголосовать самостоятельно на портале, а также через платформу обратной связи Госуслуг. Голосование стартует 15 апреля. Проголосовать можно только за одну территорию в определённом районе города. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства в следующем году.