Четверг, 15 февраля, 2024

В Рязани набирают волонтеров для помощи в нацпроекте «Жилье и городская среда»

Автор: 7info

Опубликовано

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области информирует о наборе волонтеров, которые будут сопровождать голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по поручению Президента РФ В.В. Путина.

Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства проходит ежегодно в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В настоящее время проводится подготовка к Всероссийскому онлайн-голосованию 2024 года, в том числе осуществляется отбор волонтеров. Они будут информировать жителей о возможности участия в проекте, а также о концепциях развития территорий, которые выносятся на обсуждение.

В Рязанской области за первые недели заявочной кампании о своем желании присоединиться к работе заявили более 700 человек. Волонтерские штабы для помощи в проведении голосования созданы в 19 муниципальных образованиях на базе Центров поддержки добровольчества или Добро. Центров. Стать добровольцем может любой житель региона старше 14 лет. Для этого необходимо до 30 апреля пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ и обучение.

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