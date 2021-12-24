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Пятница, 24 декабря, 2021
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В Рязани на жильё для детей-сирот дополнительно выделили 11 миллионов

7info7

На жильё для детей-сирот в Рязани дополнительно направили 11 млн руб, сообщила Рязгордума.

Дополнительные средства на эти цели поступили городу из вышестоящих бюджетов. Изменения в бюджет Рязани на 2022 год и плановые 2023 и 2024 года утверждены депутатами на заседании в четверг, 23 декабря.

В этом году администрация закупила 73 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Депутаты порекомендовали чиновникам мэрии тщательно подходить к выбору жилья для данной категории граждан.

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