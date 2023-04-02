В Рязани на улице умер мужчина

На улице Новосёлов в Рязани в воскресенье, 2 апреля, скончался мужчина. Об этом сообщает «КП Рязань» со ссылкой на очевидцев.

Всё произошло рядом с остановкой «Городская больница №11». Отмечается, что медики пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

Рязанка рассказала, что скорая приехала через 10 минут. Мужчина уже не дышал. Пострадавшему делали непрямой массаж сердца с искусственным дыханием в течение нескольких минут, но безуспешно.

По данным очевидцев, рядом с умершим находилась женщина. Когда ей сообщили о случившемся, помощь медиков понадобилась и ей: женщине стало плохо. Позже прибыли полицейские.

В следственном управлении СКР по Рязанской области уточнили, что скончался рязанец 1956 года рождения. Следователи ведут проверку.