В Рязани на улице Солнечной столкнулись два автомобиля

В понедельник, 28 февраля, на улице Солнечной в Рязани произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.

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Автомобили столкнулись напротив Управления ГИБДД.

Официальной информации по поводу ДТП пока не поступало.