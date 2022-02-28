В Рязани на улице Солнечной столкнулись два автомобиля

В понедельник, 28 февраля, на улице Солнечной в Рязани произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.
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Автомобили столкнулись напротив Управления ГИБДД.
Официальной информации по поводу ДТП пока не поступало.
В понедельник, 28 февраля, на улице Солнечной в Рязани произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.
Автомобили столкнулись напротив Управления ГИБДД.
Официальной информации по поводу ДТП пока не поступало.
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