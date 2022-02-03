В Рязани на улице Электрозаводская продавали алкоголь подросткам

Рязанская полиция завела уголовное дело на 56-летнюю женщину за продажу спиртного несовершеннолетним в магазине на улице Электрозаводская, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Информацию о правонарушении в полицию передали бдительные рязанцы.

Выяснилось, что продавщица ранее уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя подросткам.

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Теперь полиция возбудила уголовное дело по ст.151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Наказание предусматривает штраф 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.