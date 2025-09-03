В Рязани на улице Чкалова появился новый сквер

3 сентября в рамках городской экологической акции «Зеленый город» состоялось торжественное открытие сквера у дома №1 по улице Чкалова. Инициатива была выдвинута администрацией города, Рязанской городской Думой и Рязанской нефтеперерабатывающей компанией.

Ранее на территории были проведены работы по удалению аварийных деревьев и сухостоя, обновлена детская игровая зона и установлены новые скамейки.

В день открытия сквера собравшиеся высадили на территории декоративные кустарники и зимостойкие многолетние растения, а на центральной клумбе появилась ель.

В открытии сквера приняли участие рязанские депутаты, юнармейцы, сотрудники РНПК.