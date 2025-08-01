В Рязани на Театральной площади провели работы по благоустройству

В пятницу, 1 августа, на Театральной площади в Рязани прошли комплексные работы по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В мероприятиях приняли участие сотрудники коммунальных служб, муниципальных предприятий и представители администрации. Работы охватили сразу несколько зон.
Что было сделано:
Уборка территории: очищены тротуары, подметены аллеи, собран мусор.
Озеленение: выполнен покос травы, произведена обрезка кустарников, подстрижены газоны у памятника К. Э. Циолковскому и на участке с театральной афишей.
Покраска и ремонт: покрашены ограждения, опоры освещения, элементы у остановки бесплатных автобусов. Также проведён ямочный ремонт на парковке рядом с площадью.
Уход за фонтаном «Маски»: территория вокруг фонтана очищена, урны вычищены, сам фонтан помыт.
Удаление грунтовых наносов: срезан лишний грунт на зелёной зоне у памятника Циолковскому.
В работах использовалась специальная техника муниципального предприятия ДБГ — чистики и поливомоечные машины.
Администрация города сообщила, что работы по благоустройству в других районах Рязани будут продолжены.