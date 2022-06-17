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Пятница, 17 июня, 2022

В Рязани на пожаре в девятиэтажке спали семь человек

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7info7

В Рязани на пожаре в девятиэтажке спали семь человек

В Рязани на улице Грибоедова случился пожар в девятиэтажке. Подробности происшествия сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в Рязани поступило в 00.33 17 июня. В доме загорелась двухкомнатная квартира. Площадь пожара достигла 6 кв. м, огнём повреждена комната.

Спасатели эвакуировали из здания 20 человек, семь спасли. На пожаре пострадала женщина 1987 года, ей потребовалась госпитализация.

В тушении пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и четыре пожарных расчёта.

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