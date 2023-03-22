Среда, 22 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани на пожаре пострадал мужчина

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Image by Freepik

В среду, 22 марта, в Рязани произошёл пожар в квартире дома на улице Карла Маркса. Подробности привели в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 13:22. В 13:40 пожар удалось локализовать на площади 15 квадратных метров. В 13:45 открытое горение было ликвидировано. На месте работают 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

На пожаре пострадал мужчина 1971 года рождения, его госпитализировали.

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