Пятница, 21 октября, 2022
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В Рязани на пешеходном переходе сбили 14-летнего подростка

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14-летний подросток попал в ДТП на пешеходном переходе в Рязани 20 октября. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России по региону.

Авария произошла примерно в 17.30 у дома 33 по улице Щорса. По предварительной информации, 71-летний рязанец за рулём Лады Гранты совершил наезд на парня, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходу потребовалась помощь медиков. По факту случившегося проводится проверка.

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