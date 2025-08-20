В Рязани на неделю перекроют движение по улице 9-я Линия

В Рязани временно закроют движение транспорта по улице 9-я Линия. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ограничения вводятся из-за капитального ремонта теплотрассы и будут действовать с 12:00 20 августа до 23:00 28 августа.

Перекрытие затронет участок от дома № 14 по улице 9-я Линия до дома № 89 по улице Ленинского Комсомола.

На время проведения работ будут установлены специальные дорожные знаки. Администрация города просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты с учётом этих изменений.