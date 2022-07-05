В Рязани на месте падения Ил-76 начали сваливать мусор

На месте крушения самолёта Ил-76 в Рязани образовалась свалка.

На видео из соцсети видны сломанные и обгоревшие при крушении деревья, а рядом – бытовой мусор. Видео опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор ролика Иван Крестьянинов возмутился поведением местных жителей. Он напомнил, что лётчики до последнего уводили падающий самолёт от жилых домов, тем самым спасая жизни рязанцев.

Военно-транспортный Ил-76 разбился рано утром 24 июня. Пять из девяти человек, находившихся на его борту, погибли. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.