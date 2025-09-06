В Рязани на фестивале «Русское лето. ZaРоссию» выступили певица Влада MIRAVI и группа «ПослеZавтра»

В рамках культурной программы VIII Международного форума древних городов в Рязани прошли мероприятия федерального проекта – фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», который при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводится в этом году в 15 городах России.

На Лыбедском бульваре Рязани работали спортплощадка, ярмарка товаров местных производителей, детская интерактивная зона «Мечтай в России». Свою площадку представил Народный фронт. Были организованы мастер-классы по рукоделию и ремеслам. Концертные программы представили участники проекта «Активное долголетие – Здоровая Рязань», который реализуется по инициативе Губернатора Павла Малкова в соответствии с целями федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья». Отдельную разножанровую программу представил Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова, джазовая группа «Feelin’s». Для поклонников академической музыки выступил Губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова.

Главными участниками фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» стали российские популярные артисты – группа «ПослеZавтра» и певица Влада MIRAVI.

Возрастное ограничение 6+.